الدفاع المدني الفلسطيني: الغارات الإسرائيلية دمّرت عشرات المنازل فجر اليوم

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن الغارات الإسرائيلية دمّرت عشرات المنازل فجر اليوم الإثنين، مؤكدًا أن جيش الاحتلال ينفذ غارات عنيفة تستهدف جميع مناطق قطاع غزة.

وأوضح محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة بأسره مُعرّض للاستهداف من قبل غارات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات واضحة في الوصول إلى الأماكن المستهدفة.

ونوه محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، بأن أعداد قوافل الدفاع المدني غير كافية لانتشال الشهداء، الذين سقطوا جرّاء الغارات الإسرائيلية المستمرة، منذ السبت الماضي.

