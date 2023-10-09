اشتباكات بين حماس وجيش الاحتلال في 8 مواقع قرب غزة

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، أن جيش الاحتلال يواصل اشتباكاته مع حماس في 7 إلى 8 مواقع قرب غزة.

وفي نفس السياق، قالت القناة 12 العبرية، اليوم الإثنين، إن هناك تقديرات بوجود 40 فتحة بالسياج الحدودي تمكنت عناصر المقاومة الفلسطينية من فتحها بين قطاع غزة ومستوطنات الغلاف.

جيش الاحتلال يجري مسحًا

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يجري مسحا بالمنطقة، بسبب وجود شبهات حول تسلل عناصر من المقاومة عبر نفق إلى كفار عزة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك 6 مناطق في مستوطنات غلاف غزة تدور بها اشتباكات حاليا مع عناصر المقاومة الفلسطينية. منها بئيري وشعار هنيغف وعلوميم وكفار عزة ونيريم وحوليت.