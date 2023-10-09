اللواء محمد الشماع أحد أبطال حرب أكتوبر يروي تفاصيل مهمة الكتبية 85

قال اللواء محمد الشماع، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الكتبية 85 بدأت معركتها بعد رفع درجة الاستعداد، مشيراً إلى أن الكتبية ظلت منتشرة بجوار مطار بلبيس الحربي من أجل الاستعداد للقفز بالمظلات في عمق العدو علي المضايق لتأمين القوات التي ستعبر قناة السويس.

وأضاف "الشماع" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "صباح الورد" المذاع علي فضائية "تن"، أن حدثت الثغرة بين الجيش الثاني والثالث في منطقة ببحيرات المرة يمكن لقوات العدو الإسرائيلي أن تعبر من خلالها، وكانت تسمي هذه المعركة بـ "المعركة التليفزيونية".

وتابع اللواء محمد الشماع، أن معركة عبور قناة السويس نجحت بفضل كلمة الله أكبر الذي ظل الجنود يرددونها طول الوقت، مشيراً إلى أن هناك أوقات مرت عليهم خلال الحرب لن تنسي.