القبض على 4 أشخاص يتاجرون فى المخدرات بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة .

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن " الشرقية - المنوفية - الأقصر" جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة .

أسفرت تلك الجهود عن ضبط (عاطلان - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة القرين بمديرية أمن الشرقية) ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الهيدرو - بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار).

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية) ، وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش – الآيس" - فرد خرطوش وطلقة). ▪

وضبط (عاطل –له معلومات جنائية -مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر) ، وبحوزته (1,600 كيلو جرام الحشيش - 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.