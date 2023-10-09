عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 4 أشخاص يتاجرون فى المخدرات بالمحافظات

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها  لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة .

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن " الشرقية - المنوفية - الأقصر" جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة .

أسفرت تلك الجهود عن ضبط (عاطلان - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة القرين بمديرية أمن الشرقية) ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الهيدرو - بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار).

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية) ، وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش – الآيس" - فرد خرطوش وطلقة). ▪

وضبط (عاطل –له معلومات جنائية -مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر) ، وبحوزته (1,600 كيلو جرام الحشيش - 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية الحشيش العناصر الإجرامية المخدرات النيابة العامة ضبط عاطلان مكافحة الجريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان الأقصى يشتد وتحرك دولي.. هل ينزلق الشرق الأوسط لحرب عالمية ثالثة؟

الكيلو بـ14 جنيها.. انخفاض أسعار السلع والخضروات ومفاجأة بشأن البصل| قرار حكومي

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

تصاعد دخان كثيف.. سقوط صاروخ من غزة بمحيط مطار بن جوريون| فيديو

مش مقنع في الملعب | شوبير يوجّه نقدا لاذعا لنجم الأهلي

جريمة عجوز الطالبية .. كتمت أنفاس حفيديها التوأم بالبطانية

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية كيم جين بيو

حظر زراعة الأعضاء من مصريين إلى أجانب عدا هذه الحالة طبقا للقانون

السيسي يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية توطين مكونات صناعة النقل والطاقة الخضراء

التضامن : رفع كفاءة 10 عنابر لإقامة أبناء المسنين بمؤسسة تنمية الأسرة بالمرج

وكيله حسم الأمر.. هل يرحل أوسوريو عن تدريب الزمالك؟

يوم تاريخي.. الصحة العالمية تمنح مصر شهادة كأول دولة خالية من فيرس “سي”

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون مكياج.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها | شاهد

بالصور.. ختام مهرجان KCON في العاصمة الرياض

تحذير| 7 علامات خطيرة تشير لانخفاض فيتامين "ب 12" في الجسم

الفرق كبير.. شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم وتثير الجدل

فيديو

في الساق والكاحل.. تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه عن الملاعب

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ