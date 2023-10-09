أول دولة بالعالم .. احتفاء برلماني وحزبي بـ شهادة خلوّ مصر من فيروس سي| ويؤكدون : إعجاز حقيقي

رئيس صحة الشيوخ:

خلو مصر من فيروس سي أبهر العالم وأثبت نجاح القطاع



المؤتمر:

خلو مصر من فيروس سي رسميا إعجاز حقيقى فى قطاع الصحة



برلماني:

مصر أول دولة في العالم يعلن خلوها من فيروس سي

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أنه قام بتسليم الرئيس عبد الفتاح السيسي شهادة الإشهاد على المستوي الذهبي في طريق خلو مصر من فيروس سي، واصفا ما حدث في مصر بالإنجاز.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد بقصر الاتحادية عقب لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن مصر تعد أول دولة على مستوي العالم تحصل على هذه الشهادة في طريق القضاء على فيروس سي.

في هذا الصدد، أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بنجاح الدولة المصرية في الوصول العادل لرعاية مرضى فيروس التهاب الكبد الوبائي سي وتخليص الشعب المصري من هذا المرض الذي فتك بآلاف المرضى.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن حصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من فيروس سي تأكيد على نجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسي في تطوير منظومة الصحة وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن القضاء على فيروس سي خلال شهور قليلة باستخدام الأدوية المصرية وبالمجان، أبهر العالم أجمع.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة هي الأضخم في التاريخ حيث قدمت 414 خدمة ل 96 مليون مواطن بتكلفة 32.2 مليون جنيه.

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن القطاع الصحي شهد طفرة غير مسبوقة في الارتقاء بالقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير رعاية صحية شاملة للجميع من خلال المبادرات الرئاسية والتي كانت بمثابة الحل الجذري للقضاء على بعض المشكلات.

يشار إلى أن تمنح منظمة الصحة العالمية مصر شهادة خلوها من فيروس سى، اليوم الاثنين، وهى أول شهادة تحصل عليها أول دولة في العالم استطاعت ان تقضى على فيروس سى في شهور قليلة، باستخدام الأدوية المصرية وبالمجان، من خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحة، لتحقيق أهداف عام 2030 في وقت مبكر، وذلك في احتفالية كبرى على سفح الهرم مساء اليوم الإثنين.

وقال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إعلان منظمة الصحة العالمية بشكل رسمى، خلو مصر من فيروس سى انجاز كبير تحقق على مدار السنوات الأخيرة، متابعا:" يوجد العديد من الدول على مستوى العالم التي لديها إمكانيات كبيرة ومُصنفة من الدول العظمى تعاني من هذا المرض".

وأشار السعيد غنيم، إلى أن قطاع الصحة على وجه التحديد شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، للارتقاء بالقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير رعاية صحية شاملة للجميع، وكان ذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات الصحية خلال السنوات الماضية، والتى أشادت بها المنظمات الدولية على مستوى العالم، تلك المبادرات التى كانت بمثابة الحل الجذري للقضاء على بعض المشكلات، أشهرها مشكلة فيروس سى.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن حزمة المبادرات الرئاسية جاءت لتحل أزمة نقص الإمكانيات، ومن هذا المنطلق استطاعت الدولة المصرية تحقيق إنجازات فى قطاع الصحة، قائلا:" مجلة فوربس الأمريكية قالت: لماذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية القضاء على فيروس سى كما فعلت مصر؟"، وهذا يؤكد حجم الإنجاز الذى وصلت إليه الدولة المصرية خلال السنوات القليلة السابقة".

وأوضح السعيد، أن هناك إنجازا كبيرا حدث وحققته الدولة المصرية عندما قررت شركات الدواء المصرية تصنيع دواء فيروس سي في مصر، حيث تم نزول ثمن الدواء لحوالي 1500 جنيه مصري، لمدة 12 أسبوع بدل من مليون جنيه.