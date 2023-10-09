الرئيس السيسي يستقبل رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية كيم جين بيو

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية كيم جين بيو، وفقا لما جاء على لسان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الاثنين تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تناول الاتصال تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والجهود الجارية لوقف التصعيد العسكري الجاري.

وفي هذا الإطار توافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف، لحماية المدنيين وحقن الدماء، والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.