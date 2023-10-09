اشتر احتياجاتك| البيض بـ 126 والدواجن 72.. والذهب يسجل 1.877 جنيها للجرام

البصل يسجل 18.5 جنيه في سوق العبور



الدواجن البيضاء تصل إلى 72 جنيها للكيلو



كرتونة البيض الأبيض بـ 126 جنيها



جرام الذهب عيار 18 يسجل 1,877 جنيها للشراء

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن والبيض والذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-10-2023، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.



أسعار الخضروات اليوم



وصل سعر الطماطم إلى 7.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 14.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 18.5 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 14 جنيها للكيلو، والجزر بدون عروش 20 جنيها للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 21 جنيها للكيلو كأعلى سعر.



أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 6.5 جنيه للكيلو، والرومي بـ 3 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 6 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 12 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 10 جنيها، والألوان 33 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 4.5 جنيه.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور



وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 14 جنيها، و البامية 4.5 جنيهًا، والثوم 35 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 6 جنيهات، والبطاطا 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين



ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 8 جنيهات، و البرتقال ابو سرة 12 جنيهات والليمون البلدي 8 جنيهات، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح الجولدن 30 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم



ووصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 22 جنيها، والأفوكاتو 90 جنيها، والكانتلوب 15 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الاسود 35 جنيها، و الخوخ المستورد 40 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.



وسجّل الكيوي 26 جنيهًا، والمانجو البلدي 20 جنيها، و المانجو الزبدية 31 جنيها، و المانجو العويس 60 جنيهات.



أسعار الدواجن والبيض



أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:



أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 72 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 110 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء 68 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 97 و 98 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سجّل سعر البيض الأبيض ما بين 121 و 126 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 123 و 128 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 128 و 131 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 28.5 و 34.5 جنيه، والكتكوت “ساسو” بين 17 و 18 جنيه، والكتكوت البلدي الحر بين 9 و 10 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر



سجّل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,180 جنيهًا للبيع و 2,190 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,491 جنيهات للبيع و 2,503 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,869 جنيهًا للبيع و 1,877 جنيهًا للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,453 جنيهًا للبيع و 1,460 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر



ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 17,440 جنيها للبيع و 17,520 جنيها للشراء. والأونصة حوالي 77,483 جنيها للبيع 77,839 جنيها للشراء.

وبلغ كيلو الذهب حوالي 2,491,429 جنيها للبيع، و 2,502,857 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.