لفة هدايا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب فستان بشرى

تصدرت الفنانة بشرى، محركات البحث جوجل بعد ظهورها الأخيرة على حسابها على إنستجرام بإطلالة لافتة أثناء تواجدها في دبي.

فستان بشرى يشبه الهدية

تألقت بشرى في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا ذا أكمام طويلة باللون الأصفر المصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مع حزام أحمر حول الخصر على شكل فيونكة.

سخر رواد السوشيال ميديا على فستان بشرى قائلين"لفة هدايا"، قد انتعلت بشرى حذاء فضي ذا كعب عالي، تزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ونستعرض اللمزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: