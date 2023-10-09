6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قلعة نادي الزمالك العديد من الأحداث البارزة خلال الآونة الأخيرة منها اقتراب رحيل سامسون أكينولا مهاجم القلعة البيضاء.

كما شهد مستجدات مثيرة في تجديد عقد أحمد فتوح نجم نادي الزمالك.

صدى البلد يرصد أبرز الأحداث داخل نادي الزمالك فى الساعات الماضية.

شرط مثير لتجديد عقد نجم الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو مطلب أحمد فتوح لاعب الزمالك لتجديد عقده وقال عبر تصريحات تليفزيونية : أحمد فتوح طلب نفس منحة التعاقد التي طلبها زيزو".

وأضاف : أحمد فتوح مطلبش جنيه زيادة عن اللي طلبه زيزو ودي معلوماتي".

رحيل مجاني لمهاجم الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام أن البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بات قريبا من الانتقال إلى صفوف بلدية المحلة، مجانًا في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع هشام عبر تصريحات تليفزيونية : "بلدية المحلة طلب التعاقد مع اللاعب مجانًا على سبيل الإعارة، وهناك اتجاه داخل الزمالك للموافقة على رحيله، من أجل الحصول على دقائق لعب".



الزمالك يفاوض 6 صفقات

وضع نادي الزمالك 6 لاعبين على قائمة المرشحين لانضمامهم إلي صفوف القلعة البيضاء خلال ميركاتو الشتاء.



وجاءت قائمة سداسي المرشحين للانضمام الي صفوف نادي الزمالك فى ميركاتو الشتاء على النحو التالي:

عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر

محمد حمدى لاعب انبي

ناصر ماهر لاعب فيوتشر

محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش

المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري

طارق حامد لاعب نادي ضمك السعودي



وطرحت إدارة نادي الزمالك قائمة السداسي المرشحين للانضمام الى صفوف الفارس الأبيض أمام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من أجل الحصول على موافقته بشكل نهائي من أجل الحصول على توقيع اللاعبين سابقين الذكر بعد انتهاء أزمة ايقاف القيد.

عقد رعاية لفريق الزمالك للكرة النسائية

قام مسؤلو نادي الزمالك بإبرام عقد رعاية لفريق البطل الأولمبي للكرة النسائية وجاءت تلك الخطوة في إطار التزام النادي باشتراطات الاتحادين الافريقي والدولي للمشاركة في البطولات القارية والتي من بيننها ان يمتلك النادي فريقا للكرة النسائية او ان يقوم برعاية فريق كرة نسائية.

ونظرا لإيقاف النادي من القيد في الفترة الحالية وصعوبة إبرام تعاقدات لتكوين فريق كرة نسائية فقد قام الكابتن إسماعيل يوسف مدير قطاع الناشئين والكابتن تامر عبد الحميد رئيس قطاع الاستثمار والأكاديميات والمشرف على مدرسة الكرة الأساسية بالتوصل لاتفاق لرعاية فريق البطل الأولمبي لمدة موسم.

نادي الزمالك

وتم توقيع العقود في وجود اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي.