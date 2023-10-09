عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

ألغت شركات الطيران الكبرى عشرات الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب في نهاية هذا الأسبوع بعد أن شنت حركة حماس الفلسطينية المسلحة هجومًا مفاجئًا واسع النطاق ضد إسرائيل.

فتوقفت جداول الرحلات القادمة إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، كالخطوط الجوية الأمريكية، والخطوط الجوية الفرنسية، ولوفتهانزا، وطيران الإمارات، ورايان إير، وخطوط إيجة الجوية التي ألغت رحلاتها المغادرة أيضاً في اضطراب غير مسبوق في مجال النقل الجوي بإسرائيل.

وقال متحدث باسم شركة الطيران الألمانية لوكالة فرانس برس: "نظرا للوضع الأمني ​​الحالي في تل أبيب، تلغي لوفتهانزا جميع الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى يوم الاثنين".

وأضاف أن شركة الطيران "تراقب بشكل دائم الوضع الأمني ​​في إسرائيل".

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية إنها أوقفت رحلاتها إلى تل أبيب "حتى إشعار آخر".

كما ألغت شركة ترانسافيا منخفضة التكلفة التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية-كي إل إم رحلة جوية من باريس إلى تل أبيب مساء السبت.

وفي وارسو، أعلنت شركة الطيران البولندية "لوت" السبت أنها ألغت أيضا رحلة إلى تل أبيب.

ومع ذلك، لم توقف سلطات المطار الرحلات الجوية التجارية من مطار إيلات، المطار الدولي الثاني لإسرائيل والوجهة السياحية على البحر الأحمر.

وعرضت شركة "إلعال" الوطنية الإسرائيلية على عملائها "إمكانية تعليق الرحلات الجوية دون رسوم أو الإلغاء بقسيمة دون تكاليف" كتعويض اضطراب السفر ، وأضافت في بيانها أنه تم إنشاء خط ساخن للطوارئ لمساعدة الأشخاص على تغيير رحلاتهم.

علاوة على ذلك، ذكرت هيئة الطيران المدني الإسرائيلية أن "المطارات في جنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك مطارات تمناع وروش بينا وهرتسليا، مغلقة أمام الرحلات الخاصة والرياضية".

واضطرت المطارات وشركات الطيران إلى الاعتذار للمسافرين عن التأخير والإلغاء، وفي بعض الحالات عرضت على الركاب استرداد كامل المبلغ. ان تلك الاضطرابات تكلفتها باهضة الأثر نظرا لخروج هذه الاضرابات عن سيطرة شركات الطيران وبخصوص اضطرابات خارجة عن سيطرة شركة الطيران.

تتعلق هذه الفئة من اضطرابات الرحلات الجوية الناجمة عن الأحداث التي لا تملك شركة الطيران السيطرة عليها. على سبيل المثال، يمكن أن تتسبب المخاوف الوطنية أو غيرها من المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن وحالات الطوارئ الطبية والظواهر الطبيعية في حدوث اضطرابات خارجة عن سيطرة شركة الطيران.

فالحرب أو عدم الاستقرار السياسي؛ الأعمال غير القانونية أو التخريب (بما في ذلك الهجمات الإلكترونية التي تسبب اضطرابات شديدة في شبكة شركة الطيران)؛ هي من الاضرابات الخارجه عن سيطرة شركات الطيران واثارها السلبية فادحة.

كما تعمل إشعار الطيارين (NOTAM) المقدم إلى هيئة الطيران لتنبيه الطيارين بالمخاطر المحتملة على طول مسار الرحلة علي احداث قلاقل غير مرغوب بها اثناء القيام بأنشطه الملاحة الجوية العالميه.

ومن المسلم به أن الطائرات تستخدم في رحلات طيران كثيفة، ويمكن، عند وصولها إلى وجهتها، أن تستدير بسرعة للعودة أو مواصلة الرحلة. على سبيل المثال، إذا تأخرت رحلة جوية بشكل كبير، فقد يؤثر ذلك بشكل مباشر على رحلة العودة أو رحلة المتابعة التي يجب أيضًا ان تستخدم تلك الطائرة فيها واستهلاك قدرات أطقم الطائرات ايضا ، نتيجة "للتأثير غير المباشر".

إن مدى سرعة تعافي شركة الطيران من الاضطراب وتأثيره غير المباشر يعتمد على الظروف الخاصة. قد تؤثر بعض التأثيرات غير المباشرة على الرحلة التالية المخصصة لاستخدام الطائرة أو الطاقم، ولكن في حالات أخرى، قد تؤثر التأثيرات غير المباشرة أيضًا على الرحلات الجوية اللاحقة. ومع ذلك، بالنسبة لهذه التأثيرات الطويلة الأمد، يُتوقع من شركات الطيران التي تأثرت بتلك الاضطرابات اختيار بدائل لوجهتها على أن تكون أكثر أماناً لمسافريها وتوفير ملاحة جوية آمنه علي الوجهات المستقبليه والابتعاد عن البؤر المتوترة والغير جاذبة لأسواق السفر والوجهات السياحية .