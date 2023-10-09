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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف برفع كفاءة وتجميل النصب التذكاري للشهداء بالمحافظة

تجميل النصب التذكارى
تجميل النصب التذكارى

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة شرق برفع كفاءة وتجميل النصب التذكاري للشهداء بالمحافظة من خلال زراعة النجيل الطبيعي والأشجار لتحسين الصورة البصرية للمواطنين، وتمت الأعمال من خلال منظومة النظافة والورشة الصناعية ومعدات رئاسة حي شرق.


وأشار "مختار" إلي أننا وضعنا خطة لإعادة تطوير الحدائق العامة والميادين بنطاق مدينة المنصورة وبكافة مراكز ومدن المحافظة لتكون متنفس ترفيهي للمواطنين، في اطار الجهود المستمرة للتجميل والتطوير والنظافة بالميادين والشوارع بنطاق المحافظة. 


ووجه " المحافظ " بضرورة المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الحدائق والشوارع والميادين وإزالة الأتربة والقمامة منها والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار الدقهلية حي شرق المنصورة محافظ الدقهلية الشوارع والميادين تحسين الصورة البصرية

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