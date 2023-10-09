بعد واقعة تزوير التوكيلات.. ناجي الشهابي:«على أحمد الطنطاوي أن يلزم أنصاره باحترام الدستور والقانون»

دعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل كل المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية إلى احترام الدستور والقانون وإلزام أنصارهم بالالتزام بكل القواعد والضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات وعدم الإتيان بتصرفات وممارسات تسئ للانتخابات الرئاسية ونظافتها ونزاهتها.

وأضاف رئيس حزب الجيل «الشهابي» فى بيان صحفى له أن عدم قدرة أى مرشح محتمل على الحصول على النصاب الدستورى والقانونى لتائييد الناخبين له وهو 25 ألف تأييد محرر فى الشهر العقارى على مستوى 15 محافظة مصرية بحد أدنى ألف تأييد فى المحافظة الواحدة لا يعطيه الحق فى الإساءة للعملية الانتخابية ولا طباعة تائييدات فى مطبعة خاصة وتوقيع الناخبيين عليها بعيدا عن الشهر العقارى وهو الجهة الرسمية المنوط بها تحرير هذه التأييدات واعتبارها وثيقة رسمية مشددا على هذه التأييدات فى هذه الحالة لا تعترف بها الهيئة الوطنية للانتخابات ولا تعد وثيقة رسمية.

ودعا الشهابي هذا المرشح المحتمل إلى إلزام أنصاره باحترام الدستور والقانون وعدم الإساءة لأهم انتخابات مصرية ، لافتا رئيس حزب الجيل إلى أن مثل هذه الممارسات يجرمها القانون مشيرا إلى أنه الاكرم لهذا المرشح المحتمل أن يعلن عن عدم قدرته على الحصول على النصاب الدستورى التأييد الشعبى اللازم لإدراج اسمه كمرشح بدلا من اللجوء إلى ممارسات تسئ إلى الانتخابات ، مؤكدا رفضه لهذه الممارسات التى تسئ للانتخابات الرئاسية.