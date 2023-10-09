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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تعقد ورشة عمل للتعريف بالخدمات المقدمة للمستوردين

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة

عقدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية،  بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية اليوم ورشة عمل -عن بعد- مع كبار المستوردين في المملكة، بهدف التعريف بالخدمات الزكوية والضريبية والجمركية التي تقدمها الهيئة.

وبحسب وكالة السعودية الرسمية “واس”، قدمت الهيئة في مستهل الورشة، شرحًا حول مهامها ومسؤولياتها نحو مكلفيها، وجهودها التوعوية التي تعزز من مستوى الالتزام لمدى المكلفين والعملاء وفقًا لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية، إلى جانب استعراض أبرز التعديلات الجديدة على الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية.


وجرى خلال الورشة التعريف ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي (أولوية) الذي يقوم على مفهوم الشراكة بين الهيئة والمنشآت التجارية، ويعزز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، وفي نفس الوقت يوفر مزايا أكثر لتسهيل التجارة للمنشآت الأعضاء في البرنامج، على أساس امتثالها لمجموعة من المعاير.

كما تناولت الورشة استعراض دور لجان تسوية المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية، وآلية الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة، إضافةً إلى تسليط الضوء على إجراءات تقسيط المديونيات، كما تطرقت ورشة العمل إلى إيضاح إجراءات وضوابط خدمة ترخيص المستودع الضريبي.

ويأتي عقد الورشة مع المستوردين بالمملكة تعزيزًا للتواصل مع قطاع الأعمال في جميع الأنشطة التجارية وبمختلف فئاتهم، مما يُسهم في تذليل التحديات التي قد تواجه القطاع وإيجاد الحلول المناسبة، إلى جانب دور هذه اللقاءات في تعزيز توعية المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية، مما يُسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق أعلى درجات الالتزام، بالإضافة إلى التعريف بخدمات الهيئة ومبادراتها نحو تيسير التجارة.

السعودية هيئة الزكاة الزكاة والضريبة الضريبة والجمارك اتحاد الغرف السعودية

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