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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب حادث الأمس.. منطقة عمود السواري بالإسكندرية تستقبل عددًا من الوفود السياحية

وفود سياحية في منطقة
وفود سياحية في منطقة عمود السواري

استقبلت منطقة عامود السواري الأثرية عددًا من الوفود السياحية بالإسكندرية، وذلك عقب يوم واحد من حادث الإسكندرية بالأمس.

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وكشفت  منى جابر؛ مديرة منطقة عمود السواري الأثرية في الإسكندرية، عن صور لإقبال العشرات من السياح من مختلف الجنسيات على المكان، اليوم بالتزامن مع فتح المكان أمام رواده عقب الانتهاء من التحقيقات ومعاينة الموقع.

وكان كشف مصدر أمنى تفاصيل حادث إطلاق النار من فرد شرطة بـ الإسكندرية صباح اليوم .

وقال المصدر إن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بـ الإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.
وأكد المصدر وفاة 2 من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر حيث تم على الفور القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتم نقل المصابين للمستشفى.

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