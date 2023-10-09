الدقهلية .. تكريم طفل مصرى حصل على عضوية قائمة الشرف الدولية بسنغافورة

كرم ناصرشعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الطالب ياسين أحمد نشأت بالصف الثانى الابتدائى بمدارس دلتا مودرن للغات بمكتبة بديوان المديرية.

ويعتبر ياسين أصغر طالب مصرى يحصل على العضوية وذلك لتحقيقة أعلى عدد نقاط فى مسابقات الماث والبرمجة الدولية فى المرحلة الابتدائية وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير والاحترام لاسرته على دعمهم له وصقل موهبته ورعايته متمنيا له مزيد من التفوق والتميز والإبداع.

أصغر طالب بجمهورية مصر العربية يحصل على عضوية قائمة الشرف الدولية بسنغافورة.

حصل الطالب ياسين أحمد نشأت بالصف الثانى الابتدائي بمدارس دلتا مودرن للغات على عضوية قائمة الشرف الدولية بسنغافورة ويعتبر أصغر طالب مصرى يحصل على العضوية وذلك لتحقيقة أعلى عدد نقاط فى مسابقات الماث والبرمجة الدولية فى المرحلة الابتدائية ونظرا لصغر سن الطالب تم تأجيل دعوتة لمنحة Young Actiever LEadershipAcademy والتى من المقرر انعقادها فى جزيرة بالى بإندونيسيا حيث أنها تمنح لطلاب الصف الرابع فيما فوق كماأنة من ضمن الأربعة طلاب المصرين الفائزين بنقاط Steam الدولية من اجمالى ٥٦٧ طالب.