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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحوث الصحراء يستقبل وفدا فلسطينيا للاستفادة من الخبرات المصرية في الزراعة العضوية

وفد فلسطيني في بحوث
وفد فلسطيني في بحوث الصحراء

استقبل مركز بحوث الصحراء اليوم وفدا فلسطينيا يضم ثلاث مجموعات Green Girls كمستفيدين مباشرين وأربعة أعضاء في فريق مشروع " تطوير مزرعة نموذجية في قطاع غزة لتعزيز الإنتاج الزراعي الآمن"، وذلك في إطار الدور التنموي للمركز وأهمية توحيد جهود بناء أنظمة زراعية وغذائية عربية مستدامة.

جاءت هذه الزيارة أثناء تواجد الوفد بالقاهرة حرصا منهم علي الاستفادة من خبرات مركز بحوث الصحراء في التنمية المستدامة للمناطق الصحراوية.

وقال د حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء إن الزيارة تهدف إلي نقل الخبرة الزراعية وتعليم للمزارع العضوية والنموذجية في مصر، وتوسيع المعرفة ونقل الخبرة المصرية في تقنيات الزراعة العضوية وتقنيات الإنتاج المستدام، وتنظيم برنامج بناء القدرات لمجموعة الفتيات الخضراء، والتعلم من الممارسات الآمنة في القطاع الزراعي.

جدير بالذكر أن هذا المشروع ممول من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) ويهدف إلى تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لمجموعة من رواد الأعمال الزراعيين في قطاع غزة.

كما يتضمن المشروع إنشاء مزرعة نموذجية بمساحة 7000 متر مربع تتضمن الممارسات الزراعية الحديثة لتحسين المدخلات الزراعية مثل المياه والطاقة والأسمدة وستكون المزرعة بمثابة نموذج للشركات ذات الصلة واختبار الحلول المبتكرة لإنتاج الزراعة والمياه والطاقة.

وتفقد الوفد خلال جولته مجمع المعامل المركزية للتعرف علي أنشطة المركز المختلفة حيث تم التعرف علي المخصبات الحيوية والنانوية وطرق تحضيرها وطرق استخدامها.

كما زار مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه ومعمل ميكروبيولجي الأراضي للتعرف علي مراحل تحضير اللقاحات الحيوية بداية من العزل حتي المنتج النهائي.

وفي نهاية الزيارة أعرب الوفد عن سعادته لحسن الاستقبال وللدور التنموي لمركز بحوث الصحراء ورغبته في الاستفادة من هذه الخبرات الزراعية مستقبلا.

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مركز بحوث الصحراء زراعية وغذائية وفد فلسطيني Green Girls Green الانتاج الزراعي

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