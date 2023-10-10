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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة مصرفية: ما يحدث في فلسطين يؤثر على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط

الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي

كشفت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، حجم تأثير ما يحدث في فلسطين وقطاع غزة على الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة الشرق الأوسط.

 

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وقالت سهر الدماطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  ما يحدث في فلسطين يؤثر على الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة الشرق الأوسط".

 

 وأضافت سهر الدماطي:" هناك استثمارات كثيرة سوف تتأثر في العالم خاصة من يستثمر في النفط، والنفط سوف يقل في السوق العالمي بسبب ضبابية المشهد  بسبب أحداث فلسطين ".

 

 وتابعت سهر الدماطي :" هناك بورصات عالمية انخفضت بعد اندلاع الأحداث في قطاع غزة وفلسطين ".

وأكملت سهر الدماطي :" الدول المنتجة للنفط تتأثر سلبا بسبب اندلاع الاحداث في فلسطين".

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