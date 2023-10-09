انهيار الاقتصاد الإسرائيلي.. بورصة تل أبيب تتكبد أكبر خسارة يومية منذ سنوات

فقدت الأسهم الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أكثر من 16 مليار دولار من قيمتها السوقية، وذلك بعد أن تكبد مؤشر البورصة أكبر خسارة يومية له منذ بدء الجائحة.



ووفقا لشبكة "سي إن بي سي عربية"، فقدت عملة الشيكل أكثر من 1% من قيمتها لتهبط إلى أدنى مستوياتها في 7 سنوات في جلسة 9 أكتوبر مع عودة سوق الصرف للعمل.



وهبط الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريباً مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، مع تصاعد حدة الصراع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.



وانخفض الشيكل في أحدث التعاملات الآسيوية أكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار إلى 3.9581.



وبدوره، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي اليوم الاثنين برنامجاً لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار في سوق النقد الأجنبي بهدف تقليل تقلبات العملة المحلية الشيكل.

وقال البنك على موقعه الإلكتروني إنه سيتدخل في سوق النقد خلال الفترة المقبلة لتخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل، وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار عمل الأسواق بكفاءة.

انخفضت أسعار الأسهم والسندات الإسرائيلية، وأغلقت العديد من الشركات الأحد، بالتزامن مع إطلاق عملية طوفان الأقصى.



وتراجعت الأسهم الرئيسية في تل أبيب بشكل حاد وهوت مؤشرات بورصة تل أبيب بانخفاض بنسبة 7٪ تقريبا، بقيادة انخفاض بنسبة 9٪ في أسهم البنوك، كما أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3٪.



وتراجع الشيكل مقابل الدولار بأكثر من 3٪ إلى 3.95 لكل دولار أميركي الاثنين؛ وهو أقل مستوى للشيكل منذ عام 2016.



ومن المتوقع أن يكون لتداعيات عملية طوفان الأقصى تأثير سلبي وخسائر فادحة على الاقتصاد في إسرائيل.



وقال بنك إسرائيل، إنه من السابق لأوانه تقييم الأضرار الاقتصادية الناجمة عقب العملية.