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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس الوزراء يشهد فيلما تسجيليا عن رحلة مصر للقضاء على فيروس سي

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيلما تسجيلا عن رحلة مصر مع القضاء على فيروس سي على مدار السنوات الماضية، وذلك في احتفالية مصر بالوصول للمستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي .

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مدبولي يشهد احتفالية حصول مصر على الشهادة الذهبية للقضاء على فيروس "سي"

 

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل  "تيدروس أدهانوم"، مدير عام منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وكبار مسئولي وقيادات المنظمة.

 

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مدير عام منظمة الصحة العالمية سلّم الرئيس شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، مقدماً التهنئة لمصر. 

ونوه بأن مصر أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها، في زمن قياسي، قصة نجاح عالمية يحتذى بها، في التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس "سي" إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس.

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