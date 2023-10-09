الديهي عن قضاء مصر على فيروس سي: لازم يبقى تريند

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تسلم مصر شهادة من منظمة الصحة العالمية بعد وصول مصر للمستوى الذهبي في مسار القضاء على فيروس سي.

وقال “الديهي”، في برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة “تن”، "الرئيس السيسي استقبل مدير منظمة الصحة العالمية، وقام مدير المنظمة بإعطاء الرئيس السيسي شهادة تثبت نجاح مصر في القضاء على فيروس سي".

وأضاف "لازم موضوع حصول مصر على شهادة القضاء على فيروس سي، والوصول للمستوى الذهبي يكون تريند على السوشيال ميديا".

وتابع "مصر كانت تعاني كثيرا من فيروس سي منذ سنوات ولكن بعد خطة عمل على مدار سنوات ومبادرات صحية كثيرة نجحت مصر في القضاء على فيروس سي ".