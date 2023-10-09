مدبولي يشهد احتفالية حصول مصر على الشهادة الذهبية للقضاء على فيروس "سي"

يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل احتفالية حصول مصر على شهادة المستوى الذهبي للقضاء على فيروس "سي" في مصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اليوم، اجتماعا للمجلس القومي للسكان.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن القضية السُكانية أحد أهم القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لاسيما في ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة والتي تعدُ محدودة وبخاصة المياه.

وأشار مدبولي إلى أهمية محور التوعية في التعامل مع القضية السكانية، من خلال اضطلاع مؤسسات الدولة المختلفة بدورها في تعريف المواطنين بالتأثيرات البالغة للزيادة السكانية، وزيادة إدراكهم بأثر هذه الظاهرة على ملف التنمية، لافتاً إلى ان التعامل مع القضية السكانية يتطلب برنامجاً طويل الأمد للوصول لضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.

وأضاف رئيس الوزراء في هذا الصدد أن الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات، استهدفت في الأساس مواكبة الزيادة السكانية المطردة، والتي تفرضُ ضغطاً كبيراً على الموارد المتاحة، الامر الذي يمثل تحدياً مع محدودية تلك الموارد.