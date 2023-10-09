وزير الصحة: فحص 63 مليون مواطن طبيا للقضاء على فيروس سي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن مدير منظمة الصحة العالمية سلم شهادة المنظمة للتأكيد على خلو مصر من فيروس سي للرئيس السيسي .

وقال خالد عبد الغفار في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير عام منظمة الصحة العالمية، :" شهادة منظمة الصحة العالمية تعني أن مصر أول دولة عالميا تصل للمستوى الذهبي في التخلص من فيروس سي ".

وتابع خالد عبد الغفار :" مصر مرت برحلة طويلة للتخلص من فيروس سي وتم العمل في مصر على القضاء على فيروس سي في مصر ".

واكمل خالد عبد الغفار :" تم تنسيق كافة الجهود الوطنية للوقاية والعلاج ومبادرة 100 مليون صحة كان لها دور كبير في القضاء على فيروس سي ".

ولفت خالد عبد الغفار :" استطاعت مصر الكشف على 63 مليون مواطن للقضاء عن فيروس سي وبدء علاج المصابين بفيروس سي بالمجان".