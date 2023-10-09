عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الصحة: فحص 63 مليون مواطن طبيا للقضاء على فيروس سي

وزير الصحة
وزير الصحة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن مدير منظمة الصحة العالمية سلم شهادة المنظمة للتأكيد على خلو مصر من فيروس سي للرئيس السيسي .

 

مدير منظمة الصحة العالمية: مصر أول دولة بالعالم تقضي على فيروس سي

الصحة العالمية: مصر أول دولة عالميا تصل للمستوى الذهبي للقضاء على فيروس سي

وقال خالد عبد الغفار في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير عام منظمة الصحة العالمية، :" شهادة منظمة الصحة العالمية تعني أن مصر أول دولة عالميا تصل للمستوى الذهبي في التخلص من فيروس سي ".

 

 وتابع خالد عبد الغفار :" مصر مرت برحلة طويلة للتخلص من فيروس سي وتم العمل في مصر على القضاء على فيروس سي في مصر ".

 

واكمل خالد عبد الغفار :" تم تنسيق كافة الجهود الوطنية للوقاية والعلاج ومبادرة 100 مليون صحة كان لها دور كبير في القضاء على فيروس سي ".

 

ولفت خالد عبد الغفار :"  استطاعت مصر الكشف على 63 مليون مواطن للقضاء عن فيروس سي وبدء علاج المصابين بفيروس سي  بالمجان".

الصحة وزير الصحة فيروس سي الصحة العالمية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

بعد عدوان إسرائيلي.. انقطاع الإنترنت عن مناطق كبيرة في قطاع غزة

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

لدينا معلومات.. إعلان عاجل من جيش الاحتلال بشأن الأسرى الإسرائيليين داخل غزة

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يقطع المياه كليا عن قطاع غزة

رئيس الوزراء يشهد فيلما تسجيليا عن رحلة مصر للقضاء على فيروس سي

دعاء وقت نزول المطر للرزق وقضاء الحوائج.. ردده الآن

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن علاقة أحمد طنطاوي بالإخوان.. فيديو

حماس: بعض الأسرى يحملون الجنسية الصينية أو الفرنسية

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال لـ687 شهيدا و3726 جريحا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته.. تفاصيل خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

تحذير روسي بعد تحرك أمريكا لدعم إسرائيل وتل أبيب تعلق الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ