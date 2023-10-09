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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة العالمية: مصر أول دولة عالميا تصل للمستوى الذهبي للقضاء على فيروس سي

مدير منظمة الصحة
مدير منظمة الصحة العالمية

وجه الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية التحية والتقدير إلى مصر والرئيس السيسي، بعد مجهودات الدولة في القضاء على فيروس سي.

 

برلماني: حصول مصر على شهادة الصحة العالمية بخلوها من فيروس سي إنجاز

الرئيس السيسي: الدولة سخرت جميع امكانياتها للقضاء على فيروس "سي"

 

وقال تيدروس ادهانوم في كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير الصحة :" قدمت للرئيس السيسي شهادة تفيد بأن مصر أول دولة في العالم تصل للمستوى الذهبي في طريق القضاء على فيروس سي ".

 

وأضاف تيدروس أدهانوم :"  اليوم هو يوم عظيم لمصر ولتاريخ الصحة العامة في مصر ومنذ اقل من عقد كانت مصر تمتلك أعلى معدلات الإصابة بفيروس سي لكنها أصبحت تملك اقل معدل للإصابة ".

 

وتابع تيدروس ادهانوم :"  فيروس سي إذا ترك بدون علاج قد يسبب السرطان، وفيروس سي له علاج يؤخذ من 8 لـ 12 أسبوع".

 

وأكمل تيدروس أدهانوم :" مصر نحجت في تحقيق متسويات متقدمة للقضاء على فيروس سي ".

الصحة العالمية مصر فيروس سي وزير الصحة اخبار التوك شو

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