برلماني: حصول مصر على شهادة الصحة العالمية بخلوها من فيروس سي إنجاز

قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تسليم منظمة الصحة العالمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، وأنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها، في زمن قياسي، شهادة عالمية بتحقيق إنجاز كبير تؤكد أهمية الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للقضاء على مرض فيروس سي.

وأضاف "البنا"، أن شهادة منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من فيروس سي تثبت أن المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي أتت بثمارها، وتؤكد أن الدولة لديها إرادة وقادرة على تحقيق إنجازات عديدة في القطاع الصحي، فمصر تحولت من دولة فيها أكبر معدلات الإصابة بالفيروس إلى دولة خالية من فيروس سي وبأدوية مصرية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مبادرات رئاسية كبيرة أطلقها رئيس الجمهورية وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة تؤكد أن ملف الصحة على رأس أولويات القيادة السياسية، موضحا أن ذلك يصب في تعزيز حقوق الإنسان، والتي تطبقها الدولة المصرية في مفهومها الشامل، والتي تشمل حق الإنسان في الحياة وفى الصحة والتعليم وحياة كريمة وغيرها.