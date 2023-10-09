أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

حرص الفنان أشرف زكي على مواساة أسرة الفنان الراحل محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر، خلال واجب العزاء مساء اليوم الإثنين 9 أكتوبر.

عزاء محمد بطاوي

بدأ عزاء الفنان محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر، بمسجد نصر الدين في منطقة الهرم، بالجيزة.

وشهد عزاء محمد بطاوي، توافد نجوم الفن، وكان أول الحضور للعزاء كلا من الفنان أشرف زكي - نقيب المهن التمثيلية- والفنان سليمان عيد.

أرملة محمد بطاوي

وقامت أرملة محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر، بتغيير صورة حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بصورته الشخصية، وكذلك صورة غلاف حسابها.

حساب أرملة نجم مسرح مصر

شقيق نجم مسرح مصر محمد بطاوي ينهار

لم يتمالك شقيق محمد بطاوي - نجم فريق مسرح مصر - أعصابه، بعد وفاة شقيقه فجأة صباح السبت 7 أكتوبر، ودخل في نوبة بكاء قبل دفن الجثمان ظهر اليوم.

جنازة محمد بطاوي نجم مسرح مصر

شيّع أهالي محافظة الفيوم، جثمان نجم مسرح مصر محمد بطاوي، بعد صلاة الظهر، يوم السبت 7 أكتوبر، بعد وفاته المفاجئة.

حضر جنازة محمد بطاوي، نجم فريق مسرح مصر، المئات من المشيعين، حتى ووري جسده الثرى بمقابر العائلة بمسقط رأسه في الفيوم.

آخر كلمات محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر

كان آخر ما كتبه محمد بطاوي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قبل نحو 10 أيام من وفاته، وتحديدا يوم 26 سبتمبر الماضي: «اللهم لا تفجعني في ذريتي ولا في أخلاقهم ولا في عافيتهم .. ولا في دينهم ولا في خِلقتهم .. واحفظهم اللهم من شر النفوس وهموم الدنيا وسوء الصحبة .. واجعل لهم من نصيب الدنيا أوفره وارفع قدرهم كما رفعت السموات السبع من غير عمد وقر عيني بهم فهم من أجمل نعمك علي».

وفاة محمد بطاوي - نجم فريق مسرح مصر

رحل صباح يوم، السبت 7 أكتوبر، نجم فريق مسرح مصر الفنان الشاب محمد بطاوي.

وأعلن هشام صلاح، المستشار الإعلامي لفريق مسرح مصر، والفنان أشرف عبد الباقي، خبر فاة الفنان الشاب محمد بطاوي، ولم يكشف سبب الوفاة.

وفاة نجم فريق مسرح مصر محمد بطاوي تأتي بعد 3 سنوات فقط من حفل زفافه الذي احتفل به بحضور الفنان أشرف عبد الباقي.

محمد بطاوي مع أشرف عبد الباقي

محمد بطاوي

وفاة محمد بطاوي

زفاف محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر

في شهر ديسمبر 2020، احتفل الفنان الشاب محمد بطاوي، أحد نجوم مسرحية "اللوكاندة" وفريق مسرح مصر للنجم أشرف عبد الباقي، بعقد قرانه وزفافه في حفل عائلي بحضور الأهل والأصدقاء بأحدى القاعات بمنطقة الهرم.

وحرص النجم أشرف عبد الباقي على حضور عقد القران وشهد عليه، فيما حرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ونجوم مسرحية "اللوكاندة" على الحضور لتقديم التهاني بالزفاف لمحمد بطاوي.

يذكر أن الفنان محمد بطاوي شارك في العديد من الأعمال الفنية ومنها "راجل وست ستات، وسك على إخواتك، وخلصانة بشياكة و بـ100 وش" وغيرها من الأعمال، وقدّم مسرحية اللوكاندة بمسرح عماد الدين، بالإضافة إلى مشاركته في فريق مسرح مصر.