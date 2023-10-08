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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وفاته المفاجئة.. تصرّف حزين لأرملة نجم مسرح مصر محمد بطاوي

محمد بطاوي نجم فريق
محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر

سيطر الحزن على أرملة نجم مسرح مصر محمد بطاوي، بعد وفاته المفاجئة صباح أمس السبت 7 أكتوبر، إثر تعرّضه لأزمة قلبية. 

وقامت أرملة محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر، بتغيير صورة حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بصورته الشخصية، وكذلك صورة غلاف حسابها. 

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مهموم قبل وفاته.. سر رحيل نجم مسرح مصر حزنا على ابنته

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بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

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ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

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بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

حساب أرملة نجم مسرح مصر 

 

شقيق نجم مسرح مصر محمد بطاوي ينهار

لم يتمالك شقيق محمد بطاوي - نجم فريق مسرح مصر - أعصابه، بعد وفاة شقيقه فجأة صباح أمس السبت 7 أكتوبر، ودخل في نوبة بكاء قبل دفن الجثمان ظهر اليوم. 

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جنازة محمد بطاوي نجم مسرح مصر

شيّع أهالي محافظة الفيوم، جثمان نجم مسرح مصر محمد بطاوي، بعد صلاة الظهر، يوم السبت 7 أكتوبر، بعد وفاته المفاجئة. 

حضر جنازة محمد بطاوي، نجم فريق مسرح مصر، المئات من المشيعين، حتى ووري جسده الثرى بمقابر العائلة بمسقط رأسه في الفيوم.

 

لمشاهدة الجنازة اضغط هنا 

 

آخر كلمات محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر

كان آخر ما كتبه محمد بطاوي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قبل نحو 10 أيام من وفاته، وتحديدا يوم 26 سبتمبر الماضي: «اللهم لا تفجعني في ذريتي ولا في أخلاقهم ولا في عافيتهم .. ولا في دينهم ولا في خِلقتهم .. واحفظهم اللهم من شر النفوس وهموم الدنيا وسوء الصحبة .. واجعل لهم من نصيب الدنيا أوفره وارفع قدرهم كما رفعت السموات السبع من غير عمد وقر عيني بهم فهم من أجمل نعمك علي». 

 

وفاة محمد بطاوي - نجم فريق مسرح مصر

رحل صباح يوم، السبت 7 أكتوبر، نجم فريق مسرح مصر الفنان الشاب محمد بطاوي.

وأعلن هشام صلاح، المستشار الإعلامي لفريق مسرح مصر، والفنان أشرف عبد الباقي، خبر فاة الفنان الشاب محمد بطاوي، ولم يكشف سبب الوفاة. 

وفاة نجم فريق مسرح مصر محمد بطاوي تأتي بعد 3 سنوات فقط من حفل زفافه الذي احتفل به بحضور الفنان أشرف عبد الباقي. 

محمد بطاوي مع أشرف عبد الباقي 
محمد بطاوي
وفاة محمد بطاوي 

زفاف محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر 

في شهر ديسمبر 2020، احتفل الفنان الشاب محمد بطاوي، أحد نجوم مسرحية "اللوكاندة" وفريق مسرح مصر للنجم أشرف عبد الباقي، بعقد قرانه وزفافه في حفل عائلي بحضور الأهل والأصدقاء بأحدى القاعات بمنطقة الهرم.

وحرص النجم أشرف عبد الباقي على حضور عقد القران وشهد عليه، فيما حرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ونجوم مسرحية "اللوكاندة" على الحضور لتقديم التهاني بالزفاف لمحمد بطاوي. 

يذكر أن الفنان محمد بطاوي شارك في العديد من الأعمال الفنية ومنها "راجل وست ستات، وسك على إخواتك، وخلصانة بشياكة و بـ100 وش" وغيرها من الأعمال، وقدّم مسرحية اللوكاندة بمسرح عماد الدين، بالإضافة إلى مشاركته في فريق مسرح مصر.

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