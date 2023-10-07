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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

مسرح مصر
مسرح مصر

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 7 أكتوبر، نجم فريق مسرح مصر -الفنان الشاب محمد بطاوي- ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء حتى الآن. 

وأعلن هشام صلاح - المستشار الإعلامي لفريق مسرح مصر والفنان أشرف عبد الباقي - خبر وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي، ولم يكشف سبب الوفاة. 

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وفاة نجم فريق مسرح مصر -محمد بطاوي- تأتي بعد 3 سنوات فقط من حفل زفافه الذي احتفل به بحضور الفنان أشرف عبد الباقي. 

محمد بطاوي مع أشرف عبد الباقي 
محمد بطاوي
وفاة محمد بطاوي 

زفاف محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر 

في شهر ديسمبر 2020، احتفل الفنان الشاب محمد بطاوي -أحد نجوم مسرحية "اللوكاندة" وفريق مسرحمصر  للنجم أشرف عبدالباقي- بعقد قرانه وزفافه في حفل عائلي بحضور الأهل والأصدقاء بأحدى القاعات بمنطقة الهرم.

وحرص النجم أشرف عبد الباقي على حضور عقد القران وشهد عليه، فيما حرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ونجوم مسرحية "اللوكاندة"علي الحضور لتقديم التهاني بالزفاف لمحمد بطاوي. 

يذكر أن الفنان محمد بطاوي شارك في العديد من الأعمال الفنية ومنها، " راجل وست ستات، وسك علي إخواتك، وخلصانة بشياكة و بـ100 وش" وغيرها من الأعمال، وقدم مسرحية اللوكاندة بمسرح عماد الدين، بالإضافة إلى مشاركته في فريق مسرح مصر.

مسرح مصر فريق مسرح مصر نجم فريق مسرح مصر محمد بطاوي الفنان الشاب محمد بطاوي اشرف عبد الباقي نجوم مسرح مصر

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