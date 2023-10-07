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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكلمات مؤثرة | أشرف عبد الباقي ينعى نجم مسرح مصر

اشرف عبد الباقي
اشرف عبد الباقي

نعى النجم أشرف عبد الباقي، الفنان الشاب محمد بطاوي أحد نجوم مسرح مصر الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت.

ونشر أشرف عبد الباقي، صورة للراحل عبر حسابه علي انستجرام وكتب: "مع السلامة يابطاوي ربنا يرحمك ويغفرلك يارب ممثل جميل ومحترم ظهر معايا في اكتر من حاجة كل الناس بتحبه ربنا يصبر اهله وزوجته وبنته يارب".

يذكر أن الفنان الراحل محمد بطاوي شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "راجل وست ستات" بطولة أشرف عبدالباقي، ومسلسل "سك على إخواتك" بطولة على ربيع و"خلصانة بشياكة" و" 100 وش"، وقدم مسرحية" اللوكاندة" بطولة أشرف عبدالباقي.
 

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