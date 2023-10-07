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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهموم قبل وفاته.. سر رحيل نجم مسرح مصر حزنا على ابنته

محمد بطاوي نجم فريق
محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر

كشفت إحدى المقربات من نجم فريق مسرح مصر - الفنان محمد بطاوي - عن حزن وهم شديد سيطر عليه، قبل وفاته بعدة أشهر، وتحديدا في شهر أبريل الماضي. 

وكتبت المقربة من محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر، عبر فيسبوك: «لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم  واحد من ولادي المحترمين الخدوم الراقي في زمه الله .... اعرفة من اكتر من 20سنة وجمعنا الاحترام والرقي ابني محمد بطاوي في امان الله». 

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وتابعت: «اعتدنا التواصل والسؤال وأخر كلام بنا .. لما شفته مش مظبوط ومهموم .. وكان الجواب أن ابنته صغيرة على التعب .. رحمة في قلب أب حاسس إن التعب كتير عليها.. أسألكم الدعاء». 

واستعانت بمحادثة بينها وبين محمد بطاوي، يكشف فيها الأخير عن تعب ابنته وشعوره بالهم بسببها، بمحادثة يعود تاريخها إلى شهر أبريل الماضي. 

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أخر كلمات محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر

وكان آخر ما كتبه محمد بطاوي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل نحو 10 أيام من وفاته، وتحديدا يوم 26 سبتمبر الماضي. 

وفي آخر كلماته كتب محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر: «اللهم لا تفجعني في ذريتي ولا في أخلاقهم ولا في عافيتهم .. ولا في دينهم ولا في خِلقتهم .. واحفظهم اللهم من شر النفوس وهموم الدنيا وسوء الصحبة .. واجعل لهم من نصيب الدنيا أوفره وارفع قدرهم كما رفعت السموات السبع من غير عمد وقر عيني بهم فهم من اجمل نعمك علي». 

 

جنازة محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر

قررت أسرة الفنان محمد بطاوي -نجم فريق مسرح مصر - تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسقط رأسه، مسجد ضيوف الرحمن بميدان الشيخ حسن في محافظة الفيوم. 

وكشف شقيق محمد بطاوي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أنه تم الانتهاء من تصريحات الدفن، والجثمان خرج من مستشفى الهرم حاليا وفي طريقه للفيوم، ولم يستطع استكمال حديثه وانهار في البكاء. 

 

وفاة محمد بطاوي - نجم فريق مسرح مصر

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 7 أكتوبر، نجم فريق مسرح مصر -الفنان الشاب محمد بطاوي- ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء حتى الآن. 

وأعلن هشام صلاح - المستشار الإعلامي لفريق مسرح مصر والفنان أشرف عبد الباقي - خبر وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي، ولم يكشف سبب الوفاة. 

وفاة نجم فريق مسرح مصر -محمد بطاوي- تأتي بعد 3 سنوات فقط من حفل زفافه الذي احتفل به بحضور الفنان أشرف عبد الباقي. 

محمد بطاوي مع أشرف عبد الباقي 
محمد بطاوي
وفاة محمد بطاوي 

زفاف محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر 

في شهر ديسمبر 2020، احتفل الفنان الشاب محمد بطاوي -أحد نجوم مسرحية "اللوكاندة" وفريق مسرحمصر  للنجم أشرف عبدالباقي- بعقد قرانه وزفافه في حفل عائلي بحضور الأهل والأصدقاء بأحدى القاعات بمنطقة الهرم.

وحرص النجم أشرف عبد الباقي على حضور عقد القران وشهد عليه، فيما حرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ونجوم مسرحية "اللوكاندة"علي الحضور لتقديم التهاني بالزفاف لمحمد بطاوي. 

يذكر أن الفنان محمد بطاوي شارك في العديد من الأعمال الفنية ومنها، " راجل وست ستات، وسك علي إخواتك، وخلصانة بشياكة و بـ100 وش" وغيرها من الأعمال، وقدم مسرحية اللوكاندة بمسرح عماد الدين، بالإضافة إلى مشاركته في فريق مسرح مصر.

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