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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"حزب الله" يعلن ارتفاع حصيلة ضحاياه في القصف الإسرائيلي إلى 7 أشخاص

أرشيفية
أرشيفية

أعلن حزب الله اللبناني ارتفاع حصيلة ضحاياه في القصف الإسرائيلي على الجنوب إلى 7 فضلا عن عدد من الجرحى، وفق ما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.

قبل ذلك، أعلن حزب الله في بيان أن ثلاثة على الأقل من أعضائه سقطوا بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان الاثنين، مع اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

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وقال مصدران أمنيان لرويترز، إن حزب الله أطلق وابلاً من الصواريخ على شمال إسرائيل ردا على سقوط أربعة على الأقل من أعضائه في قصف إسرائيلي على لبنان.

وشنّ الجيش الإسرائيلي، الاثنين، حملة قصف بالمدفعية على منطقة الضهيرة في جنوب لبنان، بينما سمع دوي إطلاق نار كثيف عند حدود المنطقة.

وأفاد التلفزيون اللبناني بأن الجيش الإسرائيلي وسع نطاق القصف المدفعي، مستهدفاً أطراف بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.

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