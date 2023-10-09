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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العميد محمود أبو المعاطي يروي تفاصيل عبور قناة السويس في 73.. فيديو

العميد محمود أبو
العميد محمود أبو المعاطي

روى العميد محمود أبو المعاطي، أحد أبطال حرب أكتوبر، تفاصيل لحظة عبور قناة السويس في 73.

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أحد أبطال نصر أكتوبر: كنا في فرحة غامرة للشهادة من أجل الوطن.. فيديو

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أحد أبطال حرب أكتوبر: يوم واحد فقط توقفنا فيه عن التدريب

وقال العميد محمود أبو المعاطي، أحد أبطال حرب أكتوبر، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "من 1 لـ10 أكتوبر كلفت مع كتيبتي بتأمين القاعدة 56/57، حتى استشعرت شواهد الحرب من خلال عيد إسرائيل الذي يكون ساكن الحركة، وأخبرت القائد حتى ابتسم صامتا".



وأضاف العميد محمود أبو المعاطي، أحد أبطال حرب أكتوبر،: "كنت ساعتها ملازم أول، والساعة 2 جت يوم 6 أكتوبر لقينا الطيران والصواريخ والمدفعية قامت بهزة أرضية حسينا بيها كأن الأرض بتتزلزل".

 

وأشار العميد محمود أبو المعاطي، أحد أبطال حرب أكتوبر،: "لحظة عبورنا القناة كنت زعلان لأنني مكنتش معاهم، لكن عرفت قيمة عدم عبورنا في الوقت دا وهو أننا منسيبش أي نقطة في الفرقة الرابعة بدون تأمين".

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