أعادت كتابة التاريخ .. مدبولي: مصر نجحت في القضاء على فيروس سي

أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر نجحت في دحر فيروس سي والقضاء عليه تماما الذي طالما عانت منه الأسر المصرية وكبد المجتمع المصري خسائر فادحة .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في احتفالية مصر بالحصول على المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي ، :" اليوم وبعد مرور 34 عاما على اكتشاف هذا المرض الذي أصاب قرابة 70 مليون إنسان على وجه الأرض".

وأضاف مصطفى مدبولي:" نعلن من مصر أن طريق القضاء على فيروس سي ممهد ومصر اعادت كتابة التاريخ وسطرت بأحرف من نور كيفية التغلب على هذا المرض ".

وتابع مصطفى مدبولي:" الجهود المصرية التي بذلت خلال العقدين الماضيين توجت بإعلان منظمة الصحة العالمية المسار المصري للقضاء على فيروس سي ".