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رئيس التحرير
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مستشار الرئيس للصحة: مصر وصلت للمرحلة الذهبية فى القضاء على فيروس سي

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الدولة لشئون الصحة والوقاية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الدولة لشئون الصحة والوقاية، إن فيروس سي هو من الفيروسات الكبدية التى كانت  تشكل كبيرة لمصر وكان قبلها مرض البهارسيا والذي كان من ضمن أسباب أنتشار فيروس سي، وعندما تم أكتشاف دواء للفيروس تم تصنيع دواء فيروس سي فى مصر وهى المنظومة ورائها نجاحها وعد كبير وذلك تحت رعايا الرئيس السيسي.


وأكد، تاج الدين ،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " من مصر" المذاع على فضائية " السي بي سي" تقديم الإعلامي " عمرو خليل" أن الرئيس السيسي كان يتابع أسبوعيا بعدد الحالات التى تم اكتشافها المصابة بفيروس سي وعدد الحالات التى تم علاجها، مضيفا أن المبادرات الرئاسية تكشف عن علاج الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والأورام الخبيثة والكشف على صمامات القلب.


وأضاف ،مستشار رئيس الدولة لشئون الصحة والوقاية، أن مصر وصلت للمرحلة الذهبية للقضاء على فيروس سي، وهى أعلى مرحلة لمكافحة المرض وما زالت الدولة مستمرة لأكتشاف الحالات وعلاجها، لتكون مصر خالية من فيروس سي.
 

محمد عوض تاج الدين فيروس سي الأورام الخبيثة صمامات القلب الأمراض المزمنة الضغط السكر

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