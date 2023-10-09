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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن عشرات الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشع غارات في محيط حي الرمال بقطاع غزة.

وتشن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن حملة قصف عنيفة وغير مسبوقة وصفها الإعلام المحلي في فلسطين بـ"الهيستيرية"، على قطاع غزة، حيث زعم جيش الاحتلال أن منطقة الفرقان التي استهدفها بعشرات الغارات "تعمل كمركز لمنظمة حماس في قطاع غزة، والتي انطلقت منها العديد من العمليات ضد إسرائيل، بما في ذلك خلال اليومين الماضيين".

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وفي وقت سابق من اليوم، قال المركز الفلسطيني للإعلام إن الطائرات الإسرائيلية قصفت المباني السكنية دون إشعار مسبق لساكنيها، وقصفت مبنى وزارات الأوقاف والمواصلات والعدل، مشيرًا إلى انقطاع الانترنت والاتصالات عن مناطق واسعة في قطاع غزة عقب قصف الطائرات الحربية شركة الاتصالات.

كما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، انقطاع الانترنت والاتصالات عن مناطق كبيرة في قطاع غزة عقب ضربات الاحتلال الإسرائيلي علي شركة الاتصالات الفلسطينية.

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