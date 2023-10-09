إسرائيل تهدد باغتيال الرئيس السوري بشار الأسد

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن أن إسرائيل هددت باغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في حال دخول حزب الله في الحرب الدائرة الآن مع حماس في غزة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن فرنسا نقلت رسالة إسرائيلية لحزب الله، مفادها أنها ستستخدم القوة الأمريكية في قمع حزب الله، وكذلك مواجهة النظام السوري، بما في ذلك أمن الأسد الشخصي، حتى لو وصل الأمر إلى حد القضاء عليه.

وتأتي تلك التهديدات بالتزامن مع قرار وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بتقريب حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" من المنطقة، وحاملة الطائرات جزء من قوة بحرية ستصل إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وتضم مدمرات وسفنا حربية.

وتقول الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن مصادر سياسية مشاركة في المحادثات مع إدارة بايدن ومسؤولين كبار في الحكومة الفرنسية، إن إسرائيل تجري محادثات مع البيت الأبيض الذي يعمل للحصول على موافقة الكونجرس للسماح للقوات الأمريكية بالمشاركة في حملة محتملة ضد حزب الله.