تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

سلم مسئولون كبار في الحكومة الفرنسية رسائل تحذيرية من الجانب الإسرائيلي إلى حزب الله، معذرة من أن انضمامه إلى الحرب الحالية في غزة، سيؤدي إلى أن تفكر إسرائيل، بأسلوب "صاحب الأرض جن".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه تم تسليم الرسائل إلى زعيم حزب الله عبر مسؤولين كبار في الحكومة الفرنسية، وتضمنت تهديدا باستخدام القوة البحرية الأمريكية، حيث يعمل البيت الأبيض على الحصول على موافقة الكونجرس للمشاركة في عملية محتملة ضد حزب الله.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أنه إذا انضم حزب الله إلى الحرب إلى جانب حماس، فسيضطر حسن نصر الله إلى مواجهة القوة الكاملة للجيش الإسرائيلي، بمساعدة القوة البحرية الأمريكية التي تشق طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.