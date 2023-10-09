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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالصواريخ والهاون..حزب الله يقصف معسكرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، تنفيذ هجوم بالصواريخ وقذائف الهاون على معسكرين تابعين للاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر رفيع المستوى في حكومة الاحتلال، إن لدى إسرائيل مؤشرات على أن حزب الله يستعد للصراع مع إسرائيل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال المصدر، إن “حزب الله يستعد للصراع مع إسرائيل بدفع من إيران”.

ولم تحدد حكومة الاحتلال المدة التي ستستغرقها الاشتباكات، لكن المصدر الرفيع يقول إنها ستستمر لعدة أيام، وربما عدة أسابيع، وربما أطول من ذلك.

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي عن حزب الله

بسبب استفزازات الاحتلال.. حزب الله يستعد للصراع مع إسرائيل

وكان حزب الله اللبناني، قال اليوم الإثنين، إن أحد أعضائه قتل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأوضح حزب الله اللبناني، أنه “سيرد على القصف الذي تعرضت له المنطقة وفقا لقواعد الردع التي فرضها”.

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