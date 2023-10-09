بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي عن حزب الله

بعد تبادل إطلاق النار في وقت سابق على الحدود اللبنانية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم التعرف على عدد من الإرهابيين الذين عبروا إلى الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت من بيان عاجل للجيش الإسرائيلي، جاء فيه أن المهاجمين عادوا إلى الأراضي اللبنانية، وورد أيضًا أن الحادث انتهى ولا يوجد خوف من وقوع حادث أمني آخر.

وتابع: "أثناء تبادل إطلاق النار، هاجمت طائرات جيش الدفاع الإسرائيلي ثلاثة مواقع عسكرية لحزب الله، اثنان منهما عبارة عن نقاط مراقبة والثالثة نقطة تستخدمها قوات التنظيم في حالات الطوارئ".