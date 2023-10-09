إبراهيم عيسى: المقاومة الفلسطينية أسقطت فكرة "إسرائيل القوية والعفية"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك حالة كبيرة من حالات الانتشاء بالقدرة والكفاءة والبراعة الهائلة التي جرت بها عملية المقاومة الفلسطينية في صبيحة يوم 7 اكتوبر، وتساؤلات حول كيفية دخول حركة حماس لكل هذه المناطق المحتلة وانتشارها في غفلة تامة من الجيش الاسرائيلي.

وأضاف عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ما حدث مع القوات الاسرائيلية يكشف فشل وهشاشة القوة الاسرائيلية وسقوط فكرة اسرائيل العفية والمسيطرة والتفاخر الاسرائيلي، مؤكدا أن ما حدث هو احساس مصري وعربي أن اسرائيل التي تحتل الأرض منذ 70 عاما تسقط أمام جماعة مسلحة انتهى بها الأمر أن أسقطت القوة الاسرائيلية وخلعت عن نتنياهو ملابسه.

وتابع: لكن المشهد نفسه يحمل التباسات في نفس الوقت وهي أن فلسطين أرض محتلة واسرائيل قوة محتلة وأي مواجهة لقوات الاحتلال هي عمل مقاوم وشرعي وتكفله المواثيق الدولية والانسانية جمعاء.

https://www.youtube.com/live/YyzWpeDTpy0?feature=shared