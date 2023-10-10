أعلى درجات الرزق.. داعية تكشف عن نوع يغفل عنه الكثير

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، إن أعلى درجات الرزق، هو أن الله- تعالى- يهدينا إلى الطريق المستقيم، ويجعلنا من عباده المتقين الصالحين، فهو رزق معنوي رائع.

أعلى درجات الرزق

وأضافت دينا أبو الخير، في بث مباشر على صفحة موقع صدى البلد، أن هذا النوع الرزق، قد لا يصل إليه كثير من المسلمين، رغم أنهم يمتلكون أنواع أخرى من الرزق مثل المال والصحة.

وأشارت إلى أن الرزق إما أن يكون مادي ظاهرا مثل المال أو الصحة والأولاد، وقد يكون رزق معنوي وهو الأهم وهو المقدم في حياة الإنسان.

واستشهدت دينا أبو الخير، بسورة (لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ).

وأكدت أن هذه الآية، تشمل أهم أمرين، تسعى لتحقيقهما كل الدول في العالم، وهما الأمن والأمان، فهما الأساس في حياة البشر واستقرار كل الدول.

وأوضحت، أن هذه الآية السابقة، تبدأ آياتها بتحذير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من ألفة النعمة، أي التعامل معها على أنها حق مكتسب، حتى وصل الأمر إلى أن البعض ينظر إلى ما عند غيره وينسى ما في يده وما أنعم الله عليه به.

دعاء النبي قوي جدا

«اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

«اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».