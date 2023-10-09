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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل الأهلي وراء عدم انضمام بيرسي تاو لمعسكر جنوب أفريقيا؟.. إعلامي يُجيب

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن بيرسي تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تواصل مع هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا، للانضمام إلى معسكر بلاده المقبل بسبب ظروف شخصية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بروس وافق على طلب اللاعب، ولكنه في المؤتمر الصحفي أكد أنه غير سعيد بغياب اللاعب، وهاجم اللاعب وفي مباراة الأمس لم استمتع به واندهشت موقفه خاصةً أنه ظهر مع الأهلي بشكل سعيد في احتفاله بأهدافه".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي لم يكن يعلم تمامًا باعتذار تاو لبلاده، واللاعب رفض إبلاغ النادي خاصةً أنه لم يكن يحصل على موافقة ورغبته في الحصول على إجازة على أن يعود مع أول مران".

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