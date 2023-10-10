علامات تكشف وجود حشرة بق الفراش في منزلك

وجود حشرة بق الفراش في المنزل يمكن أن يكون مزعجًا وغير مريح، لذا، إليك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود حشرة بق الفراش في منزلك، وفقا لموقع “هيلثي”:

1. آثار اللدغات: قد تظهر آثار لدغات بق الفراش على الجسم، وتكون عادة على شكل بقع صغيرة حمراء أو حكة على الجلد. تعتبر هذه اللدغات عادة مؤلمة ومزعجة.

2. وجود بقع دم على الفراش: يمكن أن تترك بقع الدم على الأغطية أو الفراش نتيجة للدغات بق الفراش الدموية. قد تكون البقع صغيرة ومظلمة.

3. بقع البراز: في بعض الحالات، يمكن أن تترك حشرات بق الفراش بقعًا صغيرة من البراز على الفراش أو الأسطح المجاورة. تظهر هذه البقع عادة على شكل نقاط سوداء صغيرة.

4. وجود الحشرات نفسها: يمكن أحيانًا رؤية حشرات بق الفراش نفسها، وهي حشرات صغيرة الحجم ذات لون بني فاتح. قد تكون متحركة أو غير متحركة وتجتمع عادة في المناطق المظلمة والمختبئة مثل فتحات السرير والفرش والمفروشات.

إذا كنت تشتبه في وجود حشرة بق الفراش في منزلك، فمن الأفضل الاتصال بشركة مكافحة الآفات؛ لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص منها.