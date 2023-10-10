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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هل حقا تناول الجوز يحمي من أمراض القلب ؟

صدى البلد

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن تناول الجوز يمكن أن يساهم في حماية القلب والأوعية الدموية وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الجوز هو مصدر غني بالدهون الصحية مثل الأحماض الدهنية أوميغا-3 والأحماض الدهنية المفيدة الأخرى، بالإضافة إلى الألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن.

تشير الدراسات إلى أن تناول الجوز يمكن أن يساعد في:

1. خفض مستويات الكوليسترول: يحتوي الجوز على مضادات الأكسدة والألياف التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

2. تحسين وظائف الأوعية الدموية: قد تساهم مكونات الجوز في تحسين صحة الأوعية الدموية والقلب، بما في ذلك تحسين وظائف الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

3. الحماية من التهابات القلب: بعض الدراسات تشير إلى أن الجوز يحتوي على مواد مضادة للالتهابات، ويمكن أن يساهم في الحماية من التهابات القلب والأوعية الدموية.

مع ذلك، يجب أن يتم تناول الجوز بشكل معتدل، حيث أنه غني بالسعرات الحرارية. يُنصح بتضمين الجوز كجزء من نظام غذائي متوازن وصحي، وتجنب تناوله بكميات كبيرة قد تؤدي إلى زيادة الوزن. كما يجب أن يُستشار الطبيب أو أخصائي التغذية قبل إدخال أي تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي، خاصة إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة مثل مرض القلب أو السكري.

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