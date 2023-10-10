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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مرأة

نفسي ودوائي واجتماعي .. خيارات لعلاج الشخصية السيكوباتية

صدى البلد

عرف الدكتور سلمان إمام الطبيب النفسي، معني الشخصية السيكوباتية، بأنه اضطراب في الشخصية يتسم بالاستمرار في السلوك المعادي للمجتمع وضعف أو عدم الإيمان بالتعاطف والندم والسمات الجريئة وغير المقيدة والأنانية.

أوضح إمام فى تصريحات خاصة لصدي البلد، علاج الشخصية السيكوباتية الذي يمكن أن يكون تحديًا، نظرًا لأن الأشخاص ذوي الشخصية السيكوباتية عادةً يكونون غير متصالحين مع حالتهم وعرضة لرفض للعلاج. ومع ذلك، قد يكون هناك بعض الخيارات المتاحة للتعامل مع الأعراض وتحسين الوظيفة الشخصية والعلاقات الاجتماعية. تشمل بعض الخيارات التالية:

1. العلاج النفسي: العلاج النفسي أو الاستشارة النفسية يمكن أن يكون فعالًا في التعامل مع الشخصية السيكوباتية. يمكن للعلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي (CBT) أو العلاج الديناميكي أن يساعد الأفراد على فهم وتعديل أنماط السلوك غير الصحية وتعزيز التأثير الإيجابي على العلاقات والمشاعر. قد يستغرق العلاج النفسي وقتًا طويلًا والعمل المستمر لتحقيق التحسين.

2. العلاج الدوائي: في بعض الحالات، يمكن أن يكون العلاج الدوائي مفيدًا لإدارة بعض الأعراض المرتبطة بالشخصية السيكوباتية، مثل القلق أو الاكتئاب. يتم وصف الأدوية عادة من قبل أخصائي الصحة العقلية ويجب استخدامها تحت إشراف طبيب متخصص.

3. الدعم الاجتماعي: يمكن أن يكون الدعم الاجتماعي من الأصدقاء والعائلة والمجتمع مساعدًا في إدارة الشخصية السيكوباتية. الحصول على دعم وفهم من الآخرين يمكن أن يساعد الشخص على التعامل مع التحديات والتطور في الاتصال الاجتماعي.

وأختتم قائلا أنه مهم جدًا أن يتم تقييم وتشخيص الشخصية السيكوباتية وتوجيه العلاج من قبل متخصص في الصحة العقلية. هذا يمكنهم من تحديد الخيارات العلاجية المناسبة وتقديم الدعم المناسب للفرد.

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