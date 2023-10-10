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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام شاهين تكشف كواليس مسلسل الفريدو

إلهام شاهين
إلهام شاهين

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن مسلسل الفريدو، به نجوم كبار، وأن المسلسل لا يقوم عليها بمفردها، ولكن هناك كاتب مميز، مثل عمرو محمود ياسين.

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وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن دورها يتلخص في عرض قضية الزهايمر، وأن المريض في بداية المرض يشعر به، لآنه يتم عبر مراحل.

ولفتت إلي أن المسلسل هدفه مساندة كل مرضى الزهايمر، لآن هذا المرض منتشر، وموجود بشكل كبير، وأن كل العائلات بها حالات.

وأشارت إلي أن المسلسل يوضح كيفية التعامل مع مريض الزهايمر، وأن المسلسل يتحدث عن حسن المعاملة و الأخلاق.

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين عمرو محمود ياسين محمود ياسين مسلسل ألفريدو الفريدو

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