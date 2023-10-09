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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكالمة ورسالة.. عمرو محمود ياسين يكشف كواليس لقائه بإلهام شاهين في ألفريدو

إلهام شاهين
إلهام شاهين

نشر المؤلف عمرو محمود ياسين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يوجه فيها رسالة إلى الفنانة إلهام شاهين بعد تقديمها شخصية ثريا فى مسلسل الفريدو. 

عمرو محمود ياسين

وقال عمرو محمود ياسين : أنا مش هتكلم عن مدى إتقان الفنانة الكبيرة إلهام شاهين لدورها (ثريا) في الفريدو، لأن رأي الجمهور والنقاد قال كل شيء ووصف مدى إبداعها في أداء الشخصية، لكن كمان يستوقفني كثيرا كواليس هذا الدور، وحالة الحماس والشغف الكبير اللي ظهر من أول مكالمة ورسالة بينا سواء على التليفون أو الواتساب، إلهام شاهين بتتكلم زي ما تكون هتعمل أول دور في حياتها بتهتم كأنها في اختبار تقييم بتبحث وتدقق كإن في حد هييجي يمتحنها ويسألها عن أبسط التفاصيل.

إلهام شاهين وعمرو محمود ياسين 

وأضاف عمرو محمود ياسين : تجربة العمل معاها كانت شيء رائع احترام والتزام وجاهزية غير عادية في اللوكيشن حفظ للنص واحترام للكلمة المكتوبة تواضع واستماع لرأي من هم أقل خبرة منها احتراما لدورهم في العمل سواء المخرج أو المؤلف احتواء لكل أفراد الكاست والكرو ابتسامة دائمة على وجهها حتى في أشد لحظات التعب والإرهاق ما حسناش أن معانا في اللوكيشن نجمة بالمعنى السطحي الساذج لكن حسينا إن معانا نجمة بتحملها المسؤولية وخوفها على العمل وصدقها في التعامل مع كل لحظة سواء أمام الكاميرا أو خلفها. 

الفنانة إلهام شاهين المؤلف عمرو محمود ياسين عمرو محمود ياسين مسلسل ألفريدو إلهام شاهين

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