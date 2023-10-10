حبس عصابة تخصصت في سرقة المساكن والمتاجر بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن والمتاجر بإسلوب تسلق المنافذ وكسر أقفال الأبواب ، كما أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بقيام ( 3 عناصر إجرامية – لإثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن والمتاجر بإسلوب تسلق المنافذ وكسر أقفال الأبواب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (7) وقائع أخرى .

كما أرشدوا عن المسروقات داخل مخزن خاص بأحدهم كائن بدائرة قسم شرطة أول العبور ، وكذا ضبط تروسيكل "بدون لوحات معدنية" ملك متهم آخر والمستخدم فـى نقل المسروقات وبإستدعاء المبلغين تعرفوا على المسروقات.