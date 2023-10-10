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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات نظافة ورفع 890 طن مخلفات وصيانة كشافات الإنارة في قرى 6 مراكز بأسيوط

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد لافتاً إلى أهمية تنظيم حملات للنظافة ورفع المخلفات والتجميل وتسوية وتمهيد الطرق غير الممهدة خلال الفترتين الصباحية والمسائية وعلى مدار اليوم فضلاً عن صيانة أعمال الإنارة بصفة دورية مشيراً إلى رفع 890 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بقرى 6 مراكز ضمن أعمال الوحدات المحلية الجارية بالقرى والمراكز والأحياء حفاظاً علي البيئة وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة.

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ونفذت رئاسة الوحدة المحلية بمراكز (البداري وصدفا وابوتيج وأسيوط وديروط والقوصية) عدد من حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين ما أسفر عن رفع 890 طن قمامة حيث تم إزالة المخلفات والقمامة ورفعها من أماكن التجميع والحاويات وصناديق القمامة المنتشرة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وذلك بإستخدام سيارات الحملات الميكانيكية بالمراكز كـ(سيارات النقل ولولادر وحاويات وسيارات كنس آلي وباقي معدات النظافة) فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين بالاضافة إلى تنفيذ حملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة لبعض الطرق والشوارع الفرعية والرئيسية داخل المراكز الـ 6 وذلك بمشاركة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وبالتنسيق مع مسئولي قطاعات النظافة والكهرباء والصيانة وإدارة الأزمات وبمشاركة مشرفي النظافة.

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