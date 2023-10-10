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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الكويت| إسرائيل تحاصر غزة.. السيسي: مصر تواصل اتصالاتها الحثيثة لتحقيق التهدئة.. إطلاق استراتيجية مؤسسة البترول وشركاتها 2040

صحف الكويت
صحف الكويت

410 مليارات دولار استثمارات الكويت النفطية
النفط الكويتي يرتفع 28. 2 دولار ليبلغ 13. 90 دولاراً للبريميل
معرفي يتقدم باستجواب إلى وزيرة الأشغال من 3 محاور
توجيهات في الكويت بالدعاء لفلسطين
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي بحثا التطورات بالأراضي الفلسطينية 
الكيان الصهيوني: استعدنا السيطرة على حدود غزة ولا عمليات تسلل منذ 24 ساعة
مدبولي: تعليق الرسوم والجمارك على بعض المستلزمات

 

 

تناولت صحف الكويت تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة في رابع أيام الحرب، علاوة على موضوعات دولية أخرى.

 

ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية، استمرت الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي على مدار الساعة، إلى جانب حصار مطبق فرضته إسرائيل على قطاع غزة، وسط تحذيرات من انخراط أطراف أخرى في التصعيد بعد تحريك الولايات المتحدة كبرى حاملات طائراتها «يو اس اس فورد» صوب إسرائيل في وقت حذرت إيران من «رد مدمر» في حال تم استهدافها.


وفي تطور عملياتي، أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لـ ««حماس»، أن «كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين»، محملا إسرائيل «أمام العالم مسؤولية هذا القرار والكرة في ملعبه»، وقال «قررنا أن نضع حدا للإجرام الصهيوني الفاشي ضد أبناء شعبنا».

وأضاف: «تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي»، معتبرا أن «العدو لا يفهم لغة الإنسانية والأخلاق وسنخاطبه باللغة التي يعرفها».

أوردت صحيفة الأنباء الكويتية، كشفت مؤسسة البترول الكويتية عن اعتزامها إنفاق نحو 410 مليارات دولار لتنفيذ استراتيجية 2040 واستراتيجية تحول الطاقة 2050، مشيرة إلى ان المبلغ يتضمن إنفاق 110 مليارات دولار على مشاريع التحول في الطاقة، ونحو 300 مليار دولار إنفاقا استثماريا معتادا بالقطاع النفطي لتغطية الأعمال الاستكشافية والانتاجية والتكرير والبتروكيماويات.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 2040 وتحول الطاقة 2050.

وفي البداية، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، د.سعد البراك، على أهمية القطاع النفطي كونه المسؤول عن أكثر من 90% من إيرادات الدولة، مطالبا بتذليل بعض المصاعب لتمكين «مؤسسة البترول» من تنفيذ مشاريعها الواردة في برنامج عمل الحكومة، وفقا للجدول الزمني المحدد لها

مصريا، أوردت الصحيفة، قال د ..مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم التوافق مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، موضحا أنه تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض مــن 15 لـ 25% وهي: سلع «السكر - الزيت - العدس - الألبان الجبن - المكرونة»، وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل، وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفتـــرة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.


من جانبها قالت صحيفة الوطن الكويتية، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مواصلة مصر لاتصالاتها الحثيثة مع مختلف الأطراف من أجل تحقيق التهدئة ووقف التصعيد المتبادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.


وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس تناول الجهود الجارية لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حيث تم التوافق على ضرورة تضافر جميع الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لحث الأطراف على تغليب مسار ضبط النفس والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين تبعات هذا التصعيد.


وشدد السيسي على أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة ويحقق الاستقرار المستدام في المنطقة.
وتطرق الاتصال بحسب البيان إلى آفاق تعزيز علاقات التعاون الوطيدة بين مصر وقبرص وكذا في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

قالت صحيفة الوطن الكويتية، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمس الإثنين تعميمًا إلى أئمة المساجد والخطباء بالقنوت في الصلوات الجهرية والدعاء للشعب الفلسطيني بأن يحفظهم الله وينصرهم على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.


وقالت الوزارة في بيان صحفي إن تعميما إداريًا أصدره وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع المساجد بدر العتيبي دعا فيه الأئمة والخطباء بالقنوت في الصلوات الجهرية بعد ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكها لحرمة المسجد الأقصى والتصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
أوردت صحيفة الوطن الكويتية، تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة  الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.


وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أمس الاثنين إنه جرى خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في هذا الإطار ومناقشة الجهود الدولية الرامية إلى وقف التصعيد الدائر وتكثيف المساعي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ذكرت صحيفة القبس الكويتية، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 28ر2 دولار ليبلغ 13ر90 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 85ر87 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57ر3 دولار لتبلغ 15ر88 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59ر3 دولار لتبلغ 38ر86 دولار.
توقعت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت أن يسود طقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة.

أما ليلاً فتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة.

وقالت الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 41° C.  

وذكرت صحيفة القبس الكويتية، أعلن النائب داود معرفي عن تقديمه استجواب إلى وزيرة الأشغال العامة الكويتية الدكتورة أماني بوقماز من ثلاثة محاور.
وبين معرفي أن الاستجواب يضم ثلاث محاور هي :
‏•اهدار المال العام وعدم تطبيق القانون في هيئة الطرق
‏•الفشل في أداء ومتابعة أعمال وزارة الاشغال
‏•مطار الكويت والتقصير والتلاعب في الطيران المدني .

حول فلسطين قالت صحيفة القبس، زعم كبير المتحدثين باسم جيش الاحتلال الثلاثاء، أن الكيان الصهيوني استعاد السيطرة على السياج الحدودي مع قطاع غزة الذي اخترقه مسلحون من حركة حماس ونفذوا توغلا واسعا مطلع الأسبوع، وإنه يعمل على زرع ألغام في الأجزاء التي سقط فيها السياج.

وعلى مدار ثلاث أيام يواصل الكيان الصهيوني هجوما غير مسبوق على كافة انحاء قطاع غزة، بالتزامن مع قطع كامل للكهرباء والماء والمواد الغذائية.

بالموازاة، أعلنت الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا في بيان مشترك صدر في أعقاب محادثات نادرة جرت بين قادة الدول الخمس أنّها ستدعم جهود الكيان الصهيوني للدفاع عن نفسه، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّها تدين بشكل لا لُبس فيه الهجوم الذي شنّته حركة المقاومة حماس على الدولة العبرية.

في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال استهدفت بغارات جوية 4 سيارات إسعاف جنوبي القطاع، لافتة إلى أن القصف الصهيوني استهدف الطواقم الطبية وعطل عملها».

كما استهدفت الغارات الجوية وقصفت مسجدين في خانيونس ومخيم المغازي بقطاع غزة، فضلاً عن عدد من المباني السكنية في قطاع غزة بدون سابق إنذار، ومبنى تجارياً قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

في سياق متصل، ارتفع عدد المساجد التي دمرتها طائرات الاحتلال في غزة، منذ بدء غاراتها السبت إلى 7 مساجد، هي السوسي، واليرموك، وأحمد ياسين، والأمين محمد، ومحمد الحبيب، والغربي، والعباس، حيث دمرت المقاتلات الحربية مسجد «العباس» في حي الرمال وسط مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد المساجد التي دمرته االمقاتلات منذ بدء غاراتها على القطاع فجر السبت إلى سبعة.

 

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