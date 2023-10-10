عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة أسيوط.. احتفالات مكثفة في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قدم فرع ثقافة أسيوط عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه التابعة ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

في قصر ثقافة الغنايم عقدت ندوة لمناقشة كتاب "حرب الساعات الست" للمؤلف عبد الستار الطويلة تحدث بها محمد سليم مؤكدا أن الانتصار الخالد في أكتوبر 1973 شهد على شجاعة الجنود وعزيمتهم حتى تحقيق النصر، ثم تطرق إلى تعريف حرب الاستنزاف ودورها في إضعاف العدو وصولا للنصر.

وضمن الفعاليات التي نظمها الفرع برئاسة ضياء مكاوي، نظمت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة محاضرة تثقيفية بعنوان "دور الإعلام في نصر أكتوبر"، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط، واستضافتها مدرسة النهضة للتعليم الأساسي بأسيوط الجديدة، وخلالها تحدث صلاح سعيد محمد عن أهمية دور الإعلام في نصر أكتوبر، وتهيئة الجبهة الداخلية وجنود الجيش المصري حتى لحظة العبور العظيم لاستعادة سيناء، واختتمت فعاليات اللقاء بعرض فيلم وثائقي عن الحرب.

وشهدت الفعاليات التي تقام بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، عددا من المحاضرات في السياق ذاته بمواقع الفرع، ومنها بمكتبة الطفل والشباب بالصبحة التي عقدت ندوة تثقيفية بعنوان "انتصارات أكتوبر المجيدة" تناول بها د. أحمد محمد بكر بطولات جنود الجيش المصري في حرب أكتوبر وتضحياتهم من أجل تحرير أرضهم، كما شهد بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة محاضرة تثقيفية، أكد بها أحمد حسني أبو القاسم أن نصر أكتوبر المجيد غير الفكر العسكري وأصبحت عملية العبور مرجعا أساسيا لكل جيوش العالم. أما بيت ثقافة دير الجنادلة فعقد محاضرة بمقر مدرسة دير الجنادلة الابتدائية المشتركة، تناولت استراتيجية الحرب التي باتت نقطة تحول كبرى في التاريخ المصري.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تنظم مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تشهدها مواقعها بالمحافظات وفي الساحات والميادين احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، حيث تتنوع الفعاليات والعروض الفنية والمحاضرات والأنشطة الثقافية التي تتناول سيرة النصر العظيم وبطولاته وأبطاله، بالإضافة إلى الورش واللقاءات المقامة في مختلف المحافظات لتكريم الشهداء وأسرهم.

فرع ثقافة اسيوط الفعاليات الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني نصر أكتوبر المجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

مصر: هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

العاصفة الشمسية تقترب.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم غدا 11 أكتوبر؟

زيادة مخصصات أصحاب المعاشات.. صرف زيادتين أول نوفمبر | اعرف التفاصيل

سرها عجيب في جلب الرزق وسداد الدين .. اغتنم هذه الآية ورددها

بشرى سارة من الحكومة بشأن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية.. وهؤلاء معاقبون

محكوم عليه بالحبس 197 سنة.. القبض على صاحب سلسلة صيدليات بالجيزة

ترشيحاتنا

سنة أولى سواقة.. 12 خطوة للتعامل مع سيارتك

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

هدايا الحكومة تتواصل.. حدث يهم كل المصريين السبت القادم وهؤلاء هم المستهدفون

نداء عاجل من الصحة العالمية بشأن الوضع الإنساني في غزة

بيلاروسيا تبحث إنشاء مركزًا للحبوب في الموانىء المصرية

فلسطين.. ارتفاع أعداد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 788 شخصا و4100 جريح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقل فاتن الحلو إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. صور

بعد انقطاع الكهرباء والإنترنت والمياه.. فلسطينية تروي معاناتها مع أسرتها المحتجزة| صور

مطالب بطرد السفير الإسرائيلي.. اشتعال مظاهرات مؤيدة لفلسطين في بريطانيا| صور

7 أكتوبر.. الصور الأولى من هجوم حماس على الإسرائيليين

فيديو

تلقى عروضا خارجية.. وكيل أسوريو يوضح حقيقة رحيل أسوريو عن الزمالك /فيديوجراف

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ